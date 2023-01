Van der Vaart stopt bij Esbjerg en heeft geen trainersambities meer

Rafael van der Vaart stopt als assistent-trainer van het Deense Esbjerg fB. De 109-voudig Oranje-international gaat verhuizen naar Roemenië, waar zijn vriendin Estavana Polman sinds kort handbalt, en heeft ook geen trainersambities meer.

"Ik stop als trainer", zei Van der Vaart zondag in Studio Voetbal, waar hij geregeld aanschuift als analist. "Ik vond het leuk in Denemarken, maar het is wel heel veel werk. Of trainers laten het lijken of het heel veel werk is", voegde hij daar met een glimlach aan toe.