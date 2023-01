Trainers genieten van Klassieker zonder gevreesde incidenten: 'Wist niet wat ik zag'

Metershoge netten rond het veld en de Ajax-selectie in een anonieme spelersbus zorgden er mede voor dat Feyenoord tegen Ajax (1-1) zondag relatief rustig verliep. Trainers en spelers van beide clubs genoten van de sfeer in De Kuip, terwijl het buiten het stadion slechts even grimmig werd.

"Ontdek Groot-Brittannië" stond er op de bus, die was geleend van P&O Ferries. De spelers en technische staf van Ajax konden zo gemakkelijk langs de honderden Feyenoord-supporters rijden die anderhalf uur voor De Klassieker tevergeefs stonden te wachten op een bus met een Ajax-logo.

"Het was prachtig om hier aan te komen en deze sfeer mee maken als coach", zei Ajax-trainer Alfred Schreuder na De Klassieker op zijn persconferentie in De Kuip. "Dit is een wedstrijd tussen twee grote clubs, dat voelde ik aan alles. En die bus... Ja, dat was de beste oplossing."

Truc geslaagd. Bij de vorige Klassieker in De Kuip, in december 2021, arriveerde Ajax nog met de eigen bus. Al nam die om veiligheidsredenen wel een andere route. Het gevolg was dat honderden Feyenoord-supporters over de parkeerplaats renden - gooiend met vuurwerk en andere dingen - in de hoop zo alsnog de bus te bereiken. Tientallen mensen werden gearresteerd.

Nu waren er zeven aanhoudingen, maar dan voor het roepen van discriminerende teksten, belediging of het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs. Terwijl de bus met een Ajax-logo niet kwam, was het wel kort onrustig voor De Kuip. Er werd vuurwerk gegooid, maar dat was vrijwel meteen voorbij toen het waterkanon aanging. "Dat er geen grote ongeregeldheden zijn geweest is winst", concludeerde Feyenoord-trainer Arne Slot enkele uren later. "Al had ik liever ook op het veld gewonnen."

'Ze floten me uit, maar dat is oké'

De 193e editie van De Klassieker was een van de meest beladen ooit, vooral doordat voormalig Feyenoord-aanvoerder Steven Berghuis voor het eerst in Ajax-shirt speelde in een volle Kuip.

"Het was prima", keek hij terug. De middenvelder van Ajax haalde weliswaar uit naar de media, omdat die in zijn beleving de Feyenoord-fans hadden opgehitst. Maar eenmaal in De Kuip viel het mee. "Ze floten me uit, maar dat is oké. Een paar spreekkoren is ook oké. Rivaliteit hoort erbij. Het is juist die rivaliteit die dit tot zo'n bijzondere wedstrijd maakt."

De vraag blijft of er wel iets gebeurd zou zijn als er geen metershoge netten voor de tribunes waren gespannen. Het was nu vrijwel onmogelijk om Berghuis of een andere speler van Ajax te raken, al werd daar ook geen poging toe gedaan.

Steven Berghuis komt het veld op voor de beladen Klassieker. Foto: ANP

'Achterban heeft een pluim verdiend'

Bij de opkomst van de spelers was er wel veel vuurwerk en waren er rookbommen. De wedstrijd begon daardoor iets later, maar de vrees dat het duel moest worden stilgelegd vanwege misstanden kwam niet uit.

"Er is weleens aanleiding geweest om kritisch te zijn op onze achterban, maar dit keer hebben ze een pluim verdiend", zei Slot. "Het was geweldig. Ik kwam een half uur voor de aftrap de catacomben uit en wist niet wat ik zag: de tribunes zaten al helemaal vol. De sfeer was geweldig en dat is negentig minuten zo gebleven."

Schreuder: "Volgens mij is alles prima verlopen. Het was zoals het hoort te zijn bij een Klassieker. Ik vond het een mooie middag."

