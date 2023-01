Bestraft Juventus besluit rampweek met spectaculair gelijkspel tegen Atalanta

Delen via E-mail

Juventus heeft een roerige week zondag afgesloten met een doelpuntrijk gelijkspel tegen Atalanta: 3-3. Het was voor 'De Oude Dame' de eerste wedstrijd sinds de club liefst vijftien punten in mindering kreeg.

Juventus staat slechts negende in de Serie A. De ploeg van coach Massimiliano Allegri stond vrijdag nog derde, maar viel ver terug door de puntenstraf. Die werd opgelegd wegens de grootschalige fraudezaak waarbij 'Juve' is betrokken.

Verder kregen de in november opgestapte bestuurders Fabio Paratici, Andrea Agnelli en Pavel Nedved schorsingen die varieerden van acht maanden tot 2,5 jaar.

Atalanta, dat in de vorige Serie A-speelronde mede dankzij een goal van Koopmeiners gehakt maakte van Salernitana (8-2), is achter Napoli, AC Milan, Internazionale en AS Roma de nummer vijf van Italië.