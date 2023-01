Miedema pleit bij FA voor veldverwarming na gestaakt duel met bizarre glijpartijen

Onder anderen Vivianne Miedema heeft de Engelse bond FA opgeroepen om veldverwarming verplicht te stellen voor clubs uit de Super League. Het duel tussen Chelsea en Liverpool werd zondag al na vijf minuten gestaakt, omdat speelsters onderuitgleden op het bevroren veld.

"De veiligheid van de spelers moet altijd op de eerste plaats komen", schrijft de geblesseerde Arsenal-spits Miedema op Twitter. "Gelukkig is niemand vandaag geblesseerd geraakt."

"De enige manier om dit op te lossen, is om veldverwarming verplicht te stellen of om onze wedstrijden in de stadions van de mannen te spelen. FA en clubs, zorg ervoor dat jullie dit beter doen."

Scheidsrechter Paul Howard gaf zondagochtend zijn goedkeuring voor het veld van Kingsmeadow, waar de vrouwen van Chelsea hun thuiswedstrijden spelen. Maar sommige delen van de grasmat bleken bevroren.

'Dit is beschamend voor de competitie'

Nadat enkele voetbalsters onderuit waren gegleden en daar zichtbaar last van hadden, besloot de scheidsrechter de wedstrijd te staken. De hele situatie leidde tot nogal wat verongelijkte reacties. "Dit is beschamend voor de competitie, de speelsters en alle betrokkenen", zei de voormalige Engelse bondscoach Hope Powell.

"Deze wedstrijd had nooit van start moeten gaan", foeterde Chelsea-coach Emma Hayes. "Je zag na de aftrap al gelijk dat het aan de zijkanten van het veld net een ijsbaan was. Het is niet aan de trainers om hierover te beslissen, maar de scheidsrechters moeten bepalen of een wedstrijd gespeeld kan worden of niet."

"We moeten nu tegen elkaar zeggen dat het echt tijd is voor veldverwarming. We moeten onze sport serieus nemen. Ja, we kunnen met blowers en tenten of zeilen over het veld werken, maar dat is niet genoeg."

