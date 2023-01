Ten Hag ergert zich aan manier waarop United doelpunten weggaf tegen Arsenal

Erik ten Hag baalt flink van de manier waarop Manchester United zondag met 3-2 van Arsenal verloor. De Nederlandse manager vindt dat zijn ploeg de doelpunten veel te makkelijk weggaf.

United leek dankzij een treffer van oud-Ajacied Lisandro Martínez een punt over te houden aan het uitduel met de Premier League-koploper, maar vlak voor tijd ging het mis. Arsenal-spits Eddie Nketiah scoorde van dichtbij.

"Als je in een moeilijke uitwedstrijd dicht bij een punt bent, moet je 'm binnenslepen. Hoe we dat laatste doelpunt weggeven, mag op dit niveau niet gebeuren", zei Ten Hag tegen Viaplay.

"De eerste twee doelpunten waren ook vermijdbaar. Hoe we als team verdedigen, is niet goed. Na ons openingsdoelpunt mag het niet zo snel weer 1-1 worden. Daar erger ik me mateloos aan."

'We konden mee op het niveau van Arsenal'

Arsenal verstevigde met de zege de koppositie in de Premier League. United moet ook Manchester City en Newcastle United voor zich dulden en is op elf punten achterstand de huidige nummer vier van Engeland.

"Arsenal heeft een bijzonder goed elftal, maar wij konden vandaag met ze mee op dit niveau en ze pijn doen", zei Ten Hag. "We moeten nu de juiste conclusies trekken en daarmee weer verder gaan. Dit past in het proces waar we in zitten. Op dit moment zijn we nog geen topteam. Als je dit soort wedstrijden wint, kom je wel een stap dichterbij."

Ten Hag is tevreden over nieuwkomer Wout Weghorst, die tegen Arsenal de hele wedstrijd speelde. "Hij doet het uitstekend en maakt een heel goede indruk. Wout is een goed aanspeelpunt en heeft zijn werk naar behoren gedaan."

De volgende wedstrijd van Manchester United is woensdag. De ploeg van Ten Hag gaat voor de halve finales van de League Cup op bezoek bij Nottingham Forrest.

