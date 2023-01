FC Barcelona boekt nipte zege zonder De Jong en gaat steviger aan kop

FC Barcelona heeft zondag een nipte overwinning geboekt in La Liga. De ploeg van coach Xavi was in Camp Nou met 1-0 te sterk voor Getafe en gaat daardoor steviger aan kop.

Pedri maakte tien minuten voor rust het enige doelpunt van de wedstrijd, waarbij Barcelona profiteerde van geklungel in de verdediging van Getafe. De Spanjaard tikte simpel binnen uit een prachtige voorzet van Raphinha.

Barcelona creëerde de rest van de wedstrijd amper grote kansen. Alleen Franck Kessié was in de slotfase nog dicht bij de 2-0, maar hij schoot recht op Getafe-doelman David Soria.

Laagvlieger Getafe stelde daar af en toe gevaar tegenover. Borja Mayoral zag kort voor rust een inzet gekeerd worden door Marc-André ter Stegen en invaller Juanmi Latasa kopte in blessuretijd recht in de handen van de Barcelona-doelman.

Frenkie de Jong bleef de hele wedstrijd op de bank bij Barcelona, waar Memphis Depay inmiddels is vertrokken. Memphis maakte vrijdag de overstap naar Atlético Madrid, waarvoor hij een dag later debuteerde.

Dankzij de overwinning heeft Barcelona nu zes punten voorsprong op nummer twee Real Madrid. 'De Koninklijke' gaat om 21.00 uur nog wel op bezoek bij Athletic Club.

