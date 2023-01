Ronaldo wint zonder te scoren bij officieel debuut voor Al Nassr

Cristiano Ronaldo heeft zondag zijn officiële debuut gemaakt voor Al Nassr. De vijfvoudig Gouden Bal-winnaar speelde als aanvoerder de hele wedstrijd voor de Saoedische club.

Ronaldo had donderdag al zijn officieuze debuut gemaakt voor Al Nassr. Hij scoorde toen twee keer in een spectaculaire oefenwedstrijd tegen het Paris Saint-Germain van Lionel Messi. Er werd toen met 4-5 verloren.

Al Ittihad is donderdag de tegenstander in de halve finales van de Saoedische supercup. Ruim een week later gaat de ploeg van Ronaldo in de competitie op bezoek bij middenmoter Al Fateh.