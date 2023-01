Haller is dankbaar voor warm onthaal bij 'emotionele' rentree na teelbalkanker

Sébastien Haller is blij en dankbaar dat hij zondag zijn officiële rentree heeft gemaakt nadat hij maanden aan de kant had gestaan wegens teelbalkanker. De Borussia Dortmund-spits viel in tijdens het spectaculaire thuisduel met FC Augsburg (4-3).

Haller kwam na een uur onder groot applaus en gejuich in het veld bij een 2-2-stand. De 28-jarige Ivoriaan droeg oranje schoenen met daarop de tekst 'fuck cancer', met het teken van een bliksemschicht op de plek van de 'u'.

"Natuurlijk was mijn rentree emotioneel. Het was niet de makkelijkste fase uit mijn leven. Maar ik wist dat ik kon rekenen op de steun van de spelers, trainers en de fans. Om dan zo'n welkom te krijgen, dat is geweldig", vertelde hij.

"We moeten niet vergeten waarom we voetballen. We kunnen doen wat we het liefste doen. Ik geniet van ieder moment op het veld. Zulke momenten zijn kostbaar. Door wat ik heb meegemaakt, realiseer ik me weer hoe belangrijk dat is. Ik moet nu hard werken om weer helemaal fit te worden."

Haller ging begin dit seizoen voor ruim 30 miljoen euro van Ajax naar Dortmund. Vlak daarna werd hij gediagnosticeerd met teelbalkanker. In de afgelopen maanden onderging hij twee operaties en vier chemokuren.

Bij zijn rentree - tevens zijn debuut voor Borussia Dortmund - kwam Haller niet tot scoren. Hij zag ploeggenoot Giovanni Reyna het winnende doelpunt maken voor de huidige nummer zes van de Bundesliga.

