AZ heeft geen kind aan Fortuna en nadert koploper Feyenoord tot op twee punten

AZ heeft zondag een gemakkelijke overwinning geboekt op Fortuna Sittard (3-1). Door het puntenverlies van Feyenoord eerder op de dag in De Klassieker staat AZ nog maar twee punten achter op de koploper van de Eredivisie.

AZ begon goed aan de wedstrijd en maakte al na vier minuten de openingstreffer. Aanvaller Jens Odgaard legde de bal panklaar op het hoofd van Dani de Wit, die was ontsnapt aan de aandacht van Fortuna Sittard en raak kopte. Kort daarna verzuimde spits Vangelis Pavlidis om ook te scoren.

Fortuna deed in de elfde minuut wat terug. De Limburgers kregen een strafschop na een overtreding van verdediger Zinho Vanheusden op Burak Yilmaz. De debuterende doelman Mathew Ryan, die boven Hobie Verhulst is verkozen als eerste keeper, had geen antwoord op de geplaatste strafschop van routinier Yilmaz: 1-1.

In de fase daarna was AZ zoekende, maar werd de formatie van trainer Pascal Jansen in het zadel geholpen door Fortuna. Linksback Ximo Navarro kreeg een harde voorzet van uitblinker Odgaard hard tegen het lichaam en de bal verdween uiterst knullig in het doel, waardoor AZ met een voorsprong de rust in ging.

Na de onderbreking bleef AZ heer en meester en in de 56e minuut maakte Pavlidis de 3-1 na een slimme pass van rechtsback Yukinara Sugawara. In het restant van de wedstrijd hielden de Alkmaarders de bal vooral in de ploeg, zonder aanvallend aan te dringen. Fortuna oogde de gehele tweede helft onmachtig en kwam niet eens tot een slotoffensief. De Limburgers kwamen tot slechts één doelpoging: de strafschop van Yilmaz.

AZ speelt midweeks tegen Go Ahead Eagles, dat dit weekend niet in actie kwam tegen RKC; die wedstrijd werd afgelast wegens hevige sneeuwval. De club uit Deventer is al elf wedstrijden ongeslagen. Fortuna staat na deze nederlaag op de dertiende plaats.

Stand boven in de Eredivisie 1. Feyenoord 17-38 (+25)

2. AZ 17-36 (+13)

3. PSV 17-35 (+23)

4. FC Twente 17-34 (+19)

5. Ajax 17-33 (+27)

De Australische doelman Mathew Ryan debuteerde voor AZ. Foto: Pro Shots

