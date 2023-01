Haller maakt officieel rentree bij spectaculaire zege Borussia Dortmund

Sébastien Haller heeft zondag in de Bundesliga officieel zijn rentree op het veld gemaakt. De oud-Ajacied viel in de tweede helft in bij een spectaculaire overwinning van Borussia Dortmund op FC Augsburg: 4-3.

De 28-jarige Haller maakte bovendien zijn officiële debuut voor Dortmund. De spits maakte afgelopen zomer de overstap van Ajax naar de Duitse club, maar tijdens de voorbereiding op het seizoen werd een kwaadaardige tumor in zijn teelbal ontdekt.

De afgelopen maanden onderging Haller twee operaties en chemotherapie. De Ivoriaan hervatte twee weken geleden de groepstraining bij de Duitse club. Een week later maakte Haller in een oefenduel met FC Basel binnen zeven minuten een hattrick (6-0).

Tegen Augsburg kwam Haller in de 62e minuut bij een 2-2-tussenstand in het veld. Jude Bellingham en Nico Schlotterbeck brachten Dortmund voor rust tot tweemaal toe op voorsprong, maar de bezoekers kwamen terug via Arne Maier en Ermedin Demirovic.

Acht minuten na de rentree van Haller vielen ook Jamie Bynoe-Gittens en Giovanni Reyna in bij Dortmund. Die twee invallers kwamen beiden tot scoren en leidden de thuisploeg naar de winst. Tussendoor bracht David Colina de spanning nog terug.

Donyell Malen had een basisplaats bij Dortmund en werd twintig minuten voor tijd naar de kant gehaald. Dankzij de zege in het eerste duel na de winterstop blijft de ploeg van coach Edin Terzic zesde op de ranglijst. Bij laagvlieger Augsburg maakte aanvoerder Jeffrey Gouweleeuw de negentig minuten vol.

