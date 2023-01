Slot ziet sterk Feyenoord: 'Klassieker was laatste jaren vaak eenrichtingsverkeer'

Feyenoord-trainer Arne Slot was na het 1-1-gelijkspel in De Klassieker overwegend tevreden. De oefenmeester van de koploper constateerde onder meer dat de Rotterdammers veel weerbaarder waren dan in veel recente duels met Ajax.

"In voetballend opzicht zijn we met ze meegegaan", vertelde Slot aan ESPN. "Dat is het grootste compliment van vandaag. De laatste jaren - op vorig seizoen na - was Feyenoord-Ajax vaak eenrichtingsverkeer. Nu hebben we hen vaak vastgezet."

Feyenoord kwam via Igor Paixão na 34 minuten op voorsprong, waarna Davy Klaassen met een frommelgoal in de 71e minuut voor de gelijkmaker zorgde. In de slotfase kregen beide teams nog kansen op de zege.

Invaller Santiago Giménez had namens Feyenoord de 2-1 op de schoen. "Ontzettend jammer dat hij die miste, het was geweldig uitgespeeld. Heel vaak heeft hij dit soort ballen gemaakt, maar nu pakte de keeper hem helaas."

Slot zag Feyenoord domineren

Slot zag een dominant Feyenoord. "Ik denk dat we in de eerste helft heel goed en fanatiek druk hebben gezet. Dat gebeurde ook nog in de eerste vijftien, twintig minuten na rust. Maar daarna was er een fase waarin zij het middenveld vaak konden oversteken. Het leek alsof we moe waren, maar in de eindfase gingen we nog voor de 2-1."

Feyenoord houdt Ajax door het gelijkspel op een achterstand van vijf punten. "Ajax is absoluut een grote concurrent, maar er zijn ook andere teams die we in de gaten moeten houden", refereerde de oefenmeester aan de kleine verschillen in de bovenste regionen van de Eredivisie.

Aanvoerder Orkun Kökçü hield een dubbel gevoel over aan De Klassieker. "Ik wil niet zeggen dat we voetballend altijd beter waren, maar ik denk dat we de betere waren in het creëren van goede kansen vanuit moeilijke situaties. Dan baal je als de 1-1 valt."

De top vijf in de Eredivisie 1. Feyenoord 17-38 (+25)

2. PSV 17-35 (+23)

3. FC Twente 17-34 (+19)

4. AZ 16-33 (+9)

5. Ajax 17-33 (+27)

