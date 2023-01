Berghuis laakt media in aanloop naar Klassieker: 'Mensen worden zó opgehitst'

Steven Berghuis heeft zondag na Feyenoord-Ajax uitgehaald naar enkele mensen en media. De spelmaker van Ajax vindt dat er in de aanloop naar De Klassieker veel "domme" dingen zijn gezegd en geschreven over zijn eerste terugkeer in een volle Kuip.

"De media hebben het lekker aangewakkerd in allerlei berichtgeving. Ik heb heel verstandige mensen aan het woord gehoord, zoals onze trainer en de trainer van Feyenoord", begon Berghuis zijn verhaal tegen ESPN.

"Maar ik heb ook heel domme mensen aan het woord gehoord. Bijvoorbeeld René van der Gijp. Dan begin ik met de domste, gelet op wat hij in de uitzending van Vandaag Inside heeft gezegd (de analyticus zei dat Berghuis beter thuis kon blijven en deed lacherig over een vermeende oproep van Feyenoord-fans om dartpijlen mee te nemen naar het stadion, red.)."

"Het Algemeen Dagblad, waar ook heel verstandige mensen met een gezin werken, vond het verstandig om een foto van mij schreeuwend in een Ajax-shirt op de cover te zetten. Zou dat helpen, denk je?"

Steven Berghuis was voor het eerst terug in een volle Kuip. Foto: ANP

'Dit had impact op mij en mijn familie'

De 31-jarige Berghuis, die naast analyticus Van der Gijp en het AD ook talkshow Jinek noemde, beleefde door de berichtgeving over zijn terugkeer in De Kuip een onrustige aanloop naar De Klassieker.

"Deze week heeft impact gehad op mij en mijn familie. Ik denk dat mensen met zo'n groot bereik moeten nadenken voordat ze wat zeggen. Vandaag in het stadion was het prima. Er werd gefloten en er waren een paar spreekkoren, maar dat is oké", vertelde hij.

"Mensen worden zó opgehitst door de media en domme mensen. Dan gaat het maar door via Twitter en via Facebook. Ik heb heel veel dingen doorgestuurd gekregen, maar mijn ouders en mijn oma ook. Ze stuurde me vanochtend dat ze bezorgd was."

Berghuis en Ajax namen een punt mee uit Rotterdam. Feyenoord kwam op voorsprong via Igor Paixão, waarna Davy Klaassen ongeveer twintig minuten voor tijd voor de gelijkmaker tekende.

