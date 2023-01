Schreuder merkt dat Ajax groeiende is: 'Gestreden voor wat we waard waren'

Alfred Schreuder kijkt met een goed gevoel terug op De Klassieker tegen Feyenoord. De coach van Ajax zag zijn ploeg zondag in De Kuip na een achterstand met 1-1 gelijkspelen.

"In de eerste helft gebeurde er niet heel veel en waren er weinig kansen", blikte Schreuder bij ESPN terug op de wedstrijd. "We hadden moeite met het vinden van de vrije man. Feyenoord was wat agressiever, al ging het druk zetten bij ons goed. Gaandeweg de wedstrijd werd het beter en daar speelde Taylor een goede rol in. En Bergwijn viel goed in."

Ajax kwam elf minuten voor rust op achterstand door een schitterend afstandsschot van Igor Paixão. Feyenoord leek op weg naar de winst, maar een kleine twintig minuten voor tijd zorgde Davy Klaassen voor de gelijkmaker.

"Op voorhand was dit natuurlijk een fantastische wedstrijd, met een prachtige sfeer", zei Schreuder. "Ik heb een goed Feyenoord gezien en in de tweede helft een prima Ajax. We hebben gestreden voor wat we waard waren en kwamen goed terug. Als Feyenoord op voorsprong komt, geven ze het niet vaak meer weg."

"Het team is groeiende, anders komen we niet terug. En we kregen daarna zelfs ook nog mogelijkheden. Ik hoor en lees ook veel en natuurlijk weet ik dat het vorige week niet goed was, maar we zijn ergens mee bezig en het was een goede teamprestatie."

Vorige week kwam Ajax voor eigen publiek niet verder dan 0-0 tegen FC Twente. De Amsterdammers pakten in de eerste drie duels na de winterstop slechts drie punten en staan nu vijfde. Feyenoord heeft vijf punten meer en gaat aan kop.

