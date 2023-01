Schreuder merkt dat Ajax groeiende is en maakt zich geen grote zorgen

Alfred Schreuder ziet dat Ajax na de winterstop groeiende is. De trainer spreekt van een "goede teamprestatie" van zijn ploeg zondag in de Klassieker tegen Feyenoord (1-1) en maakt zich geen grote zorgen voor de komende weken.

"Wij zijn groeiende, maar misschien ben ik de enige die dat ziet", zei Schreuder na het gelijkspel in De Kuip. "Ja, ik hoor en lees ook veel. Maar als ik ons vandaag zie spelen tegen Feyenoord dan zie ik de potentie. En dat geeft vertrouwen. Het gaat de goede kant op."

Schreuder beseft wel dat Ajax vijfde staat en na de 1-1 tegen Feyenoord voor het eerst deze eeuw zes wedstrijden op rij niet gewonnen heeft.

"Dat is gewoon niet goed. Maar we hebben weer een goede trainingsweek gehad en kwamen hier in De Kuip na rust goed terug. Het was een goede teamprestatie. Vorige week tegen FC Twente waren de eerste twintig minuten niet goed, maar verder doen we het prima na de winterstop."

Toch denkt Schreuder niet dat de druk op Ajax en in het bijzonder op hem als trainer zal afnemen na het gelijkspel in de Klassieker. "Zolang je niet wint met Ajax is er geen rust. En dus zullen we donderdag thuis tegen FC Volendam moeten winnen."

Volgens Schreuder had Ajax ook kunnen winnen in De Kuip. "In de tweede helft hebben we de kansen gehad om drie punten te pakken, dat is gewoon zo. Maar ik kan leven met een gelijkspel."

Voor rust zag Schreuder een minder goed Ajax, dat door een doelpunt van Igor Paixão halverwege op een 1-0-achterstand stond. Twintig minuten voor tijd kopte Klaassen de 1-1-eindstand op het scorebord.

"Aan de bal maakten we voor rust niet de juiste keuzes, maar gaandeweg de wedstrijd werd het beter. Daar speelde Kenneth Taylor een goede rol in. En Steven Bergwijn viel goed in. Dat geeft allemaal een goed gevoel voor de komende weken. Nogmaals, er zit meer in deze ploeg."

