Ontketende Haaland wijst City de weg met hattrick en bereikt fraaie mijlpaal

Erling Haaland heeft Manchester City zondag in de Premier League naar een 3-0-zege op Wolverhampton Wanderers geleid. De Noorse spits nam de volledige productie van de landskampioen voor zijn rekening en staat nu al op 25 competitiedoelpunten.

Manchester City knokte zich donderdag nog in eigen huis terug van een 0-2-achterstand tegen Tottenham Hotspur. Na de 4-2-zege beklaagde manager Josep Guardiola zich over het gebrek aan steun van de supporters.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Nog voor het uur completeerde Haaland zijn hattrick. Wolverhampton Wanderers-doelman José Sá leverde de bal zomaar in bij Riyad Mahrez, die zijn Noorse ploeggenoot op maat bediende. Het was de 25e Premier League-goal van Haaland in het seizoen dat zo ongeveer halverwege is. De spits heeft nu al meer doelpunten gemaakt dan de topscorers van de laatste vier seizoenen.