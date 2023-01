Arsenal dompelt United en Ten Hag met late goal in rouw, hattrick Haaland bij City

Het Manchester United van Erik ten Hag is zondag in de slotfase ten onder gegaan in de Premier League-topper tegen koploper Arsenal. Vlak voor tijd deed een goal van Eddie Nketiah de bezoekers de das om: 3-2.

Net als midweeks tegen Crystal Palace (1-1) had Wout Weghorst een basisplaats bij Manchester United, dat het moest stellen zonder de geschorste Casemiro. De lange spits bleef de hele wedstrijd staan.

Weghorst had met een loopactie een bescheiden maar belangrijk aandeel in de zeer fraaie 0-1 van Marcus Rashford in de zeventiende minuut. De ex-speler van onder meer AZ lokte verdedigers van Arsenal met zich mee door diep te gaan, waardoor zijn collega-aanvaller extra ruimte kreeg om doelman Aaron Ramsdale te passeren met een geplaatst schot.

Lang kon Manchester United de voordelige marge niet vasthouden. Na een aantal fraaie combinaties van Arsenal belandde de bal bij Nketiah, die toesloeg met het hoofd.

De onderhoudende wedstrijd verdíénde ook doelpunten. Beide teams staken enorm veel energie in het druk zetten. Daardoor werd er veel balverlies uitgelokt en kreeg zowel Arsenal als Manchester United kansen vanuit de omschakeling.

Het Manchester United van Erik ten Hag heeft na de remise nog steeds acht punten minder dan Arsenal. Foto: Getty Images

Ex-Ajacied Martínez kopt raak

Ook na rust verveelde de kraker geen moment. Acht minuten na de hervatting kwam Arsenal op voorsprong. De 2-1 was niet de vrucht van een mooie aanval, maar kwam voort uit een individuele actie van Saka.

Het talent trok vanaf rechts naar binnen en haalde snoeihard uit. Deze keer was het echter Manchester United dat veerkracht toonde. Na een chaotische situatie voor het Arsenal-doel kopte ex-Ajacied Martínez raak: 2-2.

Niet achtervolger Manchester United, maar Arsenal ging in de slotfase op zoek naar de overwinning. Pogingen van onder anderen Martin Ødegaard en Saka leverden niets op, maar Nketiah zorgde bij het scheiden van de markt wel voor euforie bij de Arsenal-fans. De spits verlengde een inzet van Ødegaard met succes. Hij stond daarbij net niet buitenspel.

Overigens bleef Tyrell Malacia op de bank bij Manchester United, dat het seizoen woensdag vervolgt met een bezoek aan Nottingham Forest in de halve finales van de League Cup.

Door de zege komt Arsenal op vijftig punten uit negentien duels. Manchester City heeft als nummer twee vijf punten minder en een wedstrijd meer gespeeld. Manchester United bekleedt de vierde plaats met 39 punten uit twintig duels. Newcastle United heeft net zoveel punten, maar een beter doelsaldo.

Haaland leidt Manchester City met hattrick naar zege

Eerder op de dag leidde Haaland Manchester City naar een 3-0-zege op Wolverhampton Wanderers. De Noorse spits nam de volledige productie van de landskampioen voor zijn rekening en staat nu al op 25 competitiedoelpunten.

Manchester City knokte zich donderdag nog in eigen huis terug van een 0-2-achterstand tegen Tottenham Hotspur. Na de 4-2-zege beklaagde manager Josep Guardiola zich over het gebrek aan steun van de supporters.

Zondag zat de sfeer er steeds goed in, ook doordat Manchester City van meet af aan de lakens uitdeelde. Toch duurde het nog tot de veertigste minuut voordat de openingstreffer viel. Op aangeven van Kevin De Bruyne kopte Haaland raak.

De 22-jarige Noor verzorgde vijf minuten na rust ook de 2-0, toen hij mocht aanleggen vanaf de strafschopstip. Arbiter David Coote had de penalty toegekend vanwege een overtreding van Rúben Neves op Ilkay Gündogan.

Aké moet genoegen nemen met reserverol

Nog voor het uur completeerde Haaland zijn hattrick. Wolverhampton Wanderers-doelman José Sá leverde de bal zomaar in bij Riyad Mahrez, die zijn Noorse ploeggenoot op maat bediende. Het was de 25e Premier League-goal van Haaland in het seizoen dat zo ongeveer halverwege is. De spits heeft nu al meer doelpunten gemaakt dan de topscorers van de laatste vier seizoenen.

Mede doordat Guardiola zijn goalgetter na 61 minuten naar de kant haalde, hield Wolverhampton Wanderers de schade verder beperkt. Bij de thuisploeg had Nathan Aké een reserverol.

