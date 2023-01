FC Twente zet pover FC Utrecht opzij en blijft meedraaien in Eredivisie-top

Delen via E-mail

FC Twente heeft zondag goede zaken gedaan in de bovenste regionen van de Eredivisie door een flets FC Utrecht met 2-0 te verslaan. De kampioen van 2010 werd voor eigen publiek nauwelijks in verlegenheid gebracht en passeerde Ajax dankzij de triomf.

In de eerste helft had FC Twente het overwicht, maar dreigend werd de thuisploeg zelden. Ricky van Wolfswinkel schoot na een klein kwartier naast en Václav Cerny probeerde het tevergeefs met een inzet van afstand.

FC Utrecht stelde daar vrijwel niets tegenover. De formatie van trainer Michael Silberbauer maakte een zeer povere indruk, met name in balbezit. Op slag van rust brak FC Twente de ban. Cerny schoot de bal tussen de benen van doelman Vasilis Barkas door nadat Ramiz Zerrouki hem had weggestuurd en stelde FC Utrecht daarmee voor een zeer zware opgave.