Janssen helpt Antwerp met twee goals aan zege, Lang scoort in gelijkspel Brugge

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Vincent Janssen heeft zondag wederom een belangrijke bijdrage geleverd aan een competitiezege van Royal Antwerp FC. De spits maakte twee goals in de met 4-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Standard Luik. Later op de dag kwam ook Noa Lang tot scoren, al wist zijn werkgever Club Brugge niet te winnen van Sporting Charleroi: 2-2.

Janssen opende al in de achtste minuut de score namens het Antwerp van trainer Mark van Bommel. De 22-voudig Oranje-international kopte tegendraads raak. Zijn doelpunt werd in eerste instantie afgekeurd wegens buitenspel, maar na een korte VAR-check bleek de treffer alsnog geldig.

Het waren voor Janssen het dertiende en veertiende doelpunt van het Jupiler Pro League-seizoen. Hij is nu samen met KRC Genk-spits Paul Onuachu gedeeld topscorer. In de laatste zes wedstrijden scoorde Janssen vijf keer.

Naast Janssen waren ook Calvin Stengs en Jurgen Ekkelenkamp door Van Bommel in de basis opgesteld. Het drietal speelde de hele wedstrijd. Ekkelenkamp was nog belangrijk met een assist bij de 2-0.

De nummer vier van de ranglijst, Club Brugge, kwam later op de dag in actie. Tegen laagvlieger Sporting Charleroi begon het uitermate slecht aan de wedstrijd. Youssouph Mamadou Badji en Brandon Mechele zetten binnen twintig minuten 0-2 op het scorebord.

In de slotfase drong Brugge nog aan op de winst, met name nadat Charleroi-speler Mehdi Boukamir in de 74e minuut een rode kaart kreeg. Ondanks meerdere mogelijkheden lukte het niet om de winnende goal te maken. Behalve Lang speelde ook linksback Bjorn Meijer de gehele wedstrijd.