Koploper Feyenoord geeft zege uit handen in beladen Klassieker tegen Ajax

De Klassieker in De Kuip tussen Feyenoord en Ajax is zondag in een 1-1-gelijkspel geëindigd. De Rotterdammers waren sterker en kwamen voor rust op voorsprong, maar de Amsterdammers redden een punt door een doelpunt in de tweede helft.

Het was Igor Paixão die Feyenoord in de 34e minuut met een schitterend afstandsschot verdiend op 1-0 zette. De ploeg van trainer Arne Slot leek daarna op weg naar de winst, want Ajax kreeg amper mogelijkheden op de gelijkmaker.

Door een goal van Davy Klaassen in de zeventigste minuut werd het 1-1. Hij frommelde de bal via Mats Wieffer binnen. Het bleef bij 1-1, ook doordat Ajax-keeper Gerónimo Rulli vlak voor tijd zijn ploeg redde bij een grote kans van invaller Santiago Giménez.

Bij een zege had Eredivisie-koploper Feyenoord een enorme tik uitgedeeld aan de Amsterdamse rivaal. Nu blijft het verschil vijf punten. Pijnlijk voor Ajax is wel dat de ploeg van Alfred Schreuder nu zes Eredivisie-wedstrijden op rij niet gewonnen heeft. Dat is voor het eerst sinds het seizoen 1998/1999.

Top vijf Eredivisie 1. Feyenoord 17-38 (+25)

2. PSV 17-35 (+23)

3. FC Twente 17-34 (+19)

4. AZ 16-33 (+11)

5. Ajax 17-33 (+27)

Ontlading bij Igor Paixão na zijn fraaie openingstreffer. Foto: ANP

Timber werkt bal bijna in eigen doel

De 193e editie van de Klassieker was beladen en begon zondag met veel vuurwerk. Door de rookontwikkeling moest zelfs iets later afgetrapt worden. Daarna duurde het even tot de spelers ook op het veld voor vuurwerk zorgden. Het was van beide kanten niet hoogstaand. Ajax ontsnapte in de zestiende minuut, toen Jurriën Timber de bal bijna in eigen doel werkte. Keeper Rulli redde knap.

In de 27e minuut was het aan de andere kant bijna raak. De voorzet van Calvin Bassey was op maat, maar Mohammed Kudus - hij stond in plaats van Brian Brobbey in de spits - kreeg zijn hoofd niet vol tegen de bal.

In de loop van de eerste helft werd Feyenoord steeds sterker, maar het doelpunt van Paixão in de 34e minuut kwam redelijk onverwacht. De Braziliaan passeerde Rulli met een schitterend afstandsschot: 1-0. Uitgerekend Steven Berghuis, die voor het eerst sinds zijn overstap van Feyenoord naar Ajax weer in een volle Kuip was, leidde het doelpunt in met balverlies.

De continu uitgefloten Berghuis kon zich niet onderscheiden in het shirt van Ajax. In de 38e minuut produceerde hij een afzwaaier, waardoor Feyenoord met een voorsprong de rust inging.

Het frommeldoelpunt van Davy Klaassen in beeld. Foto: Pro Shots

Schreuder brengt Bergwijn voor Conceição

In de hoop meer te creëren bracht Ajax-trainer Schreuder halverwege Steven Bergwijn voor Francisco Conceição, maar de eerste mogelijkheid van de tweede helft was voor de thuisploeg. Danilo schoot naast.

Het spel van Ajax werd niet beter. De 2-0 was dan ook dichterbij dan de gelijkmaker, al kreeg Feyenoord ook geen grote kansen. Schoten van Quilindschy Hartman en Orkun Kökçü misten doel.

Feyenoord leek niets meer te hoeven vrezen van het zwakke Ajax, tot Kudus in de ontsnapte aan de Rotterdamse defensie. De inzet van de Ghanees werd aangetikt door doelman Justin Bijlow en dat bood verdediger Dávid Hancko de kans de bal voor de doellijn weg te werken.

De Kuip haalde opgelucht adem, maar een minuut later was het alsnog 1-1. Bergwijn miste het Feyenoord-doel met een halve omhaal, maar bijna op de achterlijn bracht Klaassen de bal koppend weer voor het doel. Via Wieffer was het raak.

Zo greep Feyenoord naast de zege, hoewel de Rotterdammers in de laatste twintig minuten nog flink aanzetten. Giménez maakte in de laatste minuten nog bijna de 1-2. De ingevallen spits speelde zich knap vrij, maar Rulli pareerde het schot en voorkwam zo de eerste Rotterdamse zege in een Klassieker sinds 2019.

