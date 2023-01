Koploper Feyenoord geeft zege na rust uit handen in beladen Klassieker tegen Ajax

De beladen 193e editie van de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax is zondag in een 1-1-gelijkspel geëindigd. De Rotterdamse Eredivisie-koploper houdt vijf punten voorsprong op de rivaal uit Amsterdam, die al zes competitieduels op winst wacht.

De score werd na ruim een half uur geopend door Feyenoorder Igor Paixão, die van afstand fraai raak schoot in de verre hoek. Uitgerekend Steven Berghuis, die voor het eerst sinds zijn overstap van Feyenoord naar Ajax terug was in een volle Kuip, leidde het doelpunt in met balverlies.

In de wat tegenvallende Klassieker was Ajax lange tijd niet bij machte om iets terug te doen, maar werd het twintig minuten voor tijd toch 1-1. Davy Klaassen frommelde de bal binnen. Vlak daarvoor had Mohammed Kudus al een grote kans gemist.

In de wat verhitte slotfase kwam er geen winnaar meer. Feyenoord was er nog het dichtst bij, maar de ingevallen Santiago Giménez zag Ajax-keeper Gerónimo Rulli redden bij een vrije schietkans.

Het in vorm verkerende Feyenoord staat er nog altijd goed voor. De ploeg van trainer Arne Slot heeft drie punten voorsprong op nummer twee PSV. FC Twente, dat met 2-0 van FC Utrecht won, volgt op vier punten van de koploper. Ajax moet ook AZ nog voorlaten en staat vijfde.

Feyenoord, dat op 18 september voor het laatst verloor in de Eredivisie, vervolgt het seizoen woensdag thuis tegen NEC. Ajax krijgt een dag later in eigen huis tegen FC Volendam de kans om na zes zegeloze wedstrijden weer eens te winnen.

Top vijf Eredivisie 1. Feyenoord 17-38 (+25)

2. PSV 17-35 (+23)

3. FC Twente 17-34 (+19)

4. AZ 16-33 (+11)

5. Ajax 17-33 (+27)

Eerder

Aanbevolen artikelen