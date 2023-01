Heerenveen wint mede dankzij assist van Noppert en vergroot zorgen Groningen

Sc Heerenveen heeft FC Groningen zondag in de Derby van het Noorden dieper in de problemen gebracht. De ploeg van coach Kees van Wonderen won voor eigen publiek: 3-1.

Heerenveen kende een vliegende start tegen FC Groningen, dat op 9 december (tegen Cambuur) voor het laatst een punt pakte in de Eredivisie. Al binnen vijf minuten vond Amin Sarr - nota bene na een lange bal van doelman Andries Noppert - het net.

Groningen vocht zich met winteraanwinsten Johan Hove en Mads Bech Sørensen in de basis knap terug. Dat resulteerde nog voor rust in de gelijkmaker van Florian Krüger. De Duitse aanvaller tikte de terechte 1-1 van dichtbij binnen.

Na rust ging het lange tijd gelijk op, tot Pelle van Amersfoort in de 81e minuut van dichtbij een corner van Thom Haye binnen tikte en het Abe Lenstra stadion in extase bracht. 84 seconden later was het weer raak voor de thuisploeg: Sarr gooide de wedstrijd met zijn tweede goal in het slot.

Amir Sarr was met twee goals belangrijk voor sc Heerenveen. Foto: ANP

Historisch slechte eerste seizoenshelft van Groningen

Door het verlies in Heerenveen evenaart FC Groningen zijn slechtste eerste seizoenshelft in de clubgeschiedenis. In seizoen 1993/1994 had de 'Trots van het Noorden' na zeventien duels ook twaalf punten (omgerekend naar een driepuntensysteem). In dat jaar eindigde Groningen als veertiende.

Groningen staat door de slechte resultaten vijftiende en heeft evenveel punten als de nummers zestien en zeventien (FC Emmen en FC Volendam). De laatste keer dat Groningen in de degradatiezone stond, was in seizoen 2002/2003. Toen ontliep Groningen degradatie op doelsaldo ten koste van PEC Zwolle.

In Heerenveen zijn er beduidend minder zorgen. Halverwege staat de ploeg van Van Wonderen met 27 punten op de zevende plek. In de laatste vijf seizoenen lukte dit de ploeg uit Friesland alleen in seizoen 2019/2020. Dat jaar eindigde Heerenveen als tiende.

