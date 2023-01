Ajax met Berghuis en Kudus in Klassieker, Feyenoord ongewijzigd

Ajax begint zondag met Steven Berghuis aan De Klassieker tegen koploper Feyenoord. Voor de oud-speler van de Rotterdammers is het de eerste basisplaats na de winterstop. Mohammed Kudus start in de spits. Feyenoord-trainer Arne Slot voert geen wijzigingen door in zijn basis.

Berghuis behoorde tot de Ajax-spelers die de afgelopen weken werden getroffen door griep. Zonder hem aan de aftrap liet de landskampioen punten liggen tegen zowel NEC (1-1) als FC Twente (0-0).

De geplaagde trainer Alfred Schreuder laat Edson Álvarez een linie zakken om de geschorste Devyne Rensch te vervangen. De Mexicaan vormt centraal achterin een duo met Jurriën Timber. Calvin Bassey speelt opnieuw links achterin en Jorge Sánchez is de rechtsback.

Op het middenveld vormen Kenneth Taylor, Davy Klaassen en Berghuis een trio. Voor laatstgenoemde wordt het zijn eerste Klassieker in De Kuip met publiek sinds zijn veelbesproken overstap van Feyenoord naar Ajax in de zomer van 2021.

Voorin kiest Schreuder voor Francisco Conceição, Kudus en Dusan Tadic. Winteraanwinst Gerónimo Rulli verdedigt het doel. Kudus krijgt de voorkeur boven Brian Brobbey.

Slot houdt vast aan spelers die FC Groningen klopten

Slot ziet geen reden om te sleutelen aan zijn opstelling. Danilo staat dus opnieuw in de spits en krijgt voorin gezelschap van Igor Paixão en Alireza Jahanbakhsh.

Mats Wieffer behoudt het vertrouwen en vormt een middenveld met aanvoerder Orkun Kökçü en Sebastian Szymanski. De jarige Justin Bijlow staat onder de lat en achterin spelen Quilindschy Hartman, Dávid Hancko, Lutsharel Geertruida en Marcus Pedersen.

Feyenoord won afgelopen week met 0-3 bij FC Groningen, nadat het de week daarvoor met 1-1 gelijk had gespeeld bij FC Utrecht. De Rotterdammers kroonden zich in november tot herfstkampioen, voor het eerst sinds het seizoen 2016/2017.

Ajax is bezig aan zeer slechte reeks

Na zestien speelrondes bezit Feyenoord 37 punten, 5 meer dan nummer vier Ajax. De Amsterdammers bleven in hun laatste vijf Eredivisie-duels zonder winst. Bij een gelijkspel of nederlaag zet Ajax zijn slechtste reeks in een kleine kwart eeuw neer.

Het treffen tussen Feyenoord en Ajax begint om 14.30 uur en staat onder leiding van arbiter Serdar Gözübüyük.

