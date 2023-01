Trainer Ultee baalt van 'kinderlijk' Cambuur en wil dat zijn ploeg leert van Sparta

Sjors Ultee was zaterdagavond niet te spreken over het spel van zijn ploeg in het thuisduel met Sparta Rotterdam (0-3). De trainer verweet de Leeuwarders onvolwassenheid en vindt dat zijn ploeg moet leren van de tegenstander in het Cambuur Stadion.

Ultee zag zijn ploeg nog redelijk starten, maar na bijna tien minuten ging het voor eigen publiek mis. "We verliezen de bal met een hakje. Daar kan je je vraagtekens bij zetten", begon Ultee bij ESPN. "Maar daarna heb je drie of vier kansen om een professionele gele kaart te pakken."

"Er is dan niemand die snapt dat je dat voor het team moet doen", reageerde de Cambuur-trainer. "Dan zijn we weer naïef en kinderlijk, terwijl wij hier al weken en maanden over praten. Die 1-0 is zo typerend."

Na de openingstreffer van Tobias Lauritsen in de negende minuut liep Sparta via goals van Koki Saito en Vito van Crooij eenvoudig weg bij Cambuur. Op de tribunes nam de onvrede ondertussen hoorbaar toe bij de hekkensluiter van de Eredivisie.

"Dat mensen ons afschrijven en cynisch worden is prima. We moeten ons richten op onszelf en kijken waar we kunnen verbeteren. Als je wint, vindt iedereen je geweldig en heb je veel vrienden. Winnen is daarom het enige dat we kunnen doen."

Cambuur-spelers in gesprek met de boze fans. Foto: Pro Shots

Ultee vindt dat Cambuur van Sparta moet leren

Ultee vindt dat Cambuur nog een hoop kan leren van Sparta, dat dit seizoen uitstekend presteert in de Eredivisie. "Sparta blinkt juist uit in volwassenheid. Ze weten waar het om gaat en maken geen domme fouten", zei de Cambuur-coach.

Ook qua doorzettingsvermogen hoopt Ultee dat zijn ploeg iets opsteekt van de Rotterdammers. Zo wijst hij naar vorig seizoen, toen Sparta leek te degraderen, maar na een sterk competitieslot op de veertiende plek eindigde. "En kijk waar ze nu staan."

"Ik verwacht niet dat alles bij ons perfect gaat", vervolgde Ultee. "We kunnen over een aantal dingen heel lang praten, maar uiteindelijk moet je het gewoon doen. Wij hebben nu nog zeventien wedstrijden om het te laten zien."

Cambuur gaat donderdag op bezoek bij FC Groningen, dat dit seizoen eveneens in de kelder van de Eredivisie te vinden is. Het verschil tussen beide clubs is momenteel drie punten, al komt Groningen zondag eerst nog in actie tegen sc Heerenveen (aftrap 12.15 uur).

Eerder

Aanbevolen artikelen