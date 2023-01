Opgeluchte Van Nistelrooij zinspeelt op meer versterkingen na onrustige week

Ruud van Nistelrooij is blij dat PSV zaterdag na drie competitieduels zonder zege weer drie punten heeft gepakt. De coach vindt dat zijn ploeg goed voor de dag kwam tegen Vitesse (1-0), mede vanwege het vertrek van aanvaller Noni Madueke.

"Ik plaats deze wedstrijd in het geheel van deze week. Het enige dat telde was winnen", reageerde Van Nistelrooij bij ESPN. "Er is natuurlijk een hoop onrust als donderdag een speler van de training wordt gehaald omdat hij verkocht is. Dat moet je als team verwerken. En dan heb je ook nog het 2-2-gelijkspel tegen Fortuna Sittard."