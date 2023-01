Scherpen na hoofdrol tegen PSV: 'Til mag volgende keer wat harder schieten'

Kjell Scherpen eiste zaterdag de hoofdrol voor zich op bij PSV-Vitesse (1-0). De doelman van de bezoekers stopte een penalty, maakte een fout bij de enige treffer én kreeg diep in de blessuretijd nog een rode kaart.

"Ik speelde eigenlijk best een goede pot, zeker in de eerste helft", zei Scherpen na de wedstrijd tegen ESPN. "Maar deze wedstrijd eindigt in mineur, dat is wel heel spijtig."

Voor rust was de 22-jarige keeper een van de betere spelers op het veld. In de 23e minuut onderscheidde hij zich door een strafschop van Luuk de Jong te stoppen, al was de inzet van de PSV-aanvoerder wel erg matig. "Ik wilde lang wachten en reageren op wat De Jong deed. Dat ging goed", aldus Scherpen. "Na de eerste helft dacht ik: er gaat vandaag niks in."

Die gedachte moest de huurling in de openingsfase van de tweede helft al vergeten. Scherpen had geen antwoord op een schot van Guus Til van een meter of 25. De bal stuiterde vlak voor de doelman en glipte onder zijn handen door.

"Zo zie je maar weer hoe voetbal kan zijn: één moment van onoplettendheid en dan ligt hij erin. Het was eigenlijk een heel traag schot van Til, dus ik had meer tijd om na te denken. De volgende keer mag hij wel wat harder schieten, dat was waarschijnlijk makkelijker geweest voor mij. Maar uiteindelijk is het een simpel verhaal: die bal mag er niet in."

Vitesse-trainer Phillip Cocu was na afloop mild voor Scherpen. "Kjell keepte vandaag heel goed en heerste in zijn zestienmetergebied. Bij de goal lijkt het er wel op dat het een schot voor de keeper had moeten zijn. Maar volgens mij zag hij de bal laat omdat er drie spelers voor hem stonden. Ik wil het geen fout noemen, maar wel een cruciaal moment."

Kjell Scherpen stopte in de eerste helft een penalty van Luuk de Jong. Foto: Pro Shots

Cocu vond terugkeer bij PSV bijzonder

Het lukte Vitesse in de laatste veertig minuten niet om de tegentreffer weg te poetsen in het Philips Stadion. Scherpen haalde het einde van de wedstrijd niet, omdat hij in de 94e minuut rood kreeg voor een overtreding op de doorgebroken Yorbe Vertessen.

"De bal stuiterde niet echt naar me toe, daarom wachtte ik even", aldus Scherpen. "Ik raak eerst nog de bal, maar daarna raak ik hem. Dus dat was wel een rode kaart. Het was niet fijn om zo te eindigen."

Vitesse blijft door de achtste nederlaag van het seizoen in de gevarenzone in de Eredivisie. De Arnhemmers staan maar drie punten boven de degradatiestreep. "We hebben vanavond een kans laten liggen", zei Cocu. "Een gelijkspel had er zeker ingezeten."

De oud-international vond het wel "geweldig" om weer in Eindhoven te zijn. Cocu was in het verleden speler en trainer bij PSV. "Dit is een plek waar ik veel successen heb meegemaakt. Dat is bijzonder. Maar ik ben teleurgesteld over de uitslag."

Eredivisie-speelronde 17 Vrijdag: Excelsior-FC Volendam 2-0

Excelsior-FC Volendam 2-0 Zaterdag: NEC-FC Emmen 3-1

NEC-FC Emmen 3-1 Zaterdag: PSV-Vitesse 1-0

PSV-Vitesse 1-0 Zaterdag: SC Cambuur-Sparta Rotterdam 0-3

SC Cambuur-Sparta Rotterdam 0-3 Zaterdag RKC Waalwijk-Go Ahead Eagles afgelast

RKC Waalwijk-Go Ahead Eagles afgelast Zondag, 12.15 uur: sc Heerenveen-FC Groningen

sc Heerenveen-FC Groningen Zondag, 14.30 uur: Feyenoord-Ajax

Feyenoord-Ajax Zondag, 14.30 uur: FC Twente-FC Utrecht

FC Twente-FC Utrecht Zondag, 16.45 uur: AZ-Fortuna Sittard

