Revelatie Sparta mede door fraaie goal Lauritsen simpel langs zwalkend Cambuur

Sparta Rotterdam blijft uitstekend presteren in de Eredivisie. De ploeg van trainer Maurice Steijn won zaterdag overtuigend van SC Cambuur: 0-3. De zwalkende Friezen blijven hekkensluiter.

Sparta besliste het duel in Leeuwarden eigenlijk al in de openingsfase. In de negende minuut zorgde Tobias Lauritsen voor het hoogtepunt van de wedstrijd door op fraaie wijze de 0-1 te maken. De Noor krulde de bal van een meter of 20 in de kruising.

Negen minuten later was het al 0-2. Sven Mijnans gaf een fraaie steekpass op Koki Saito en de Japanner faalde niet oog in oog met Cambuur-keeper João Virgínia.

Een comeback van Cambuur zat er eigenlijk nooit in. De ploeg van de nieuwe coach Sjors Ultee scoorde dit Eredivisie-seizoen pas drie keer in thuiswedstrijden en daar kwam zaterdag geen doelpunt bij. Cambuur is zelfs de eerste club die in dertien wedstrijden zonder goal blijft in de eerste helft van een Eredivisie-jaargang.

Sparta maakte de nederlaag voor Cambuur vlak na rust nog wat vervelender. Vito van Crooij benutte een penalty, na een overtreding van Mees Hoedemakers op Lauritsen.

Zo bleef Sparta voor het zesde competitieduel op rij ongeslagen. De Rotterdammers staan knap zesde, met maar één punt minder dan nummer vier Ajax.

Cambuur-keeper João Virgínia is kansloos na een fraaie uithaal van Tobias Lauritsen. Foto: Pro Shots

Eredivisie-speelronde 17 Vrijdag: Excelsior-FC Volendam 2-0

Zaterdag: NEC-FC Emmen 3-1

Zaterdag: PSV-Vitesse 1-0

Zaterdag: SC Cambuur-Sparta Rotterdam 0-3

Zaterdag RKC Waalwijk-Go Ahead Eagles afgelast

Zondag, 12.15 uur: sc Heerenveen-FC Groningen

Zondag, 14.30 uur: Feyenoord-Ajax

Zondag, 14.30 uur: FC Twente-FC Utrecht

Zondag, 16.45 uur: AZ-Fortuna Sittard

