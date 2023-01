PSV maakt einde aan slechte Eredivisie-reeks met moeizame zege op Vitesse

PSV heeft zaterdag voor het eerst in vier duels weer gewonnen in de Eredivisie. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij won in eigen huis met 1-0 van Vitesse dankzij een goal van Guus Til. Luuk de Jong miste in de eerste helft een strafschop en viel even later uit met een hoofdblessure.

Til zorgde meteen na rust voor het verschil. De middenvelder kon net buiten het strafschopgebied uithalen en verschalkte doelman Kjell Scherpen, die over de bal dook. In de blessuretijd moest Scherpen met rood het veld verlaten na een overtreding op Yorbe Vertessen.

De Jong beleefde een rampzalige eerste helft. De spits van PSV mikte na een steekbal van Xavi Simons op de paal, miste daarna een penalty en moest vervolgens met een hoofdblessure vroegtijdig afhaken.

PSV maakt met de overwinning een einde aan een slechte reeks in de Eredivisie. De Eindhovenaren konden de afgelopen duels met AZ (0-1), Sparta Rotterdam (0-0) en Fortuna Sittard (2-2) niet winnen. De laatste competitiezege dateerde van 6 november (1-2 tegen Ajax).

PSV klimt naar de tweede plek, maar de concurrentie komt zondag nog in actie. Koploper Feyenoord ontvangt om 14.30 uur Ajax, terwijl nummer drie AZ om 16.45 uur bezoek krijgt van Fortuna Sittard.

Vitesse-trainer Phillip Cocu kon bij zijn terugkeer in het Philips Stadion niet stunten. Hij blijft met zijn ploeg op de veertiende plek steken. De Arnhemmers wachten al zes duels op een zege in de Eredivisie.

Luuk de Jong moest na een half uur het veld verlaten met een hoofdblessure. Foto: Pro Shots

Veel kansen, geen goals

De aanhang van PSV kreeg vlak voor het duel in het Philips Stadion heuglijk transfernieuws. Aanvaller Fábio Silva gaat naar alle waarschijnlijkheid snel verkassen naar de Eindhovenaren. De Portugees, die toeschouwer was bij het duel met Vitesse, komt op huurbasis over van Wolverhampton Wanderers.

Silva moet voor meer goals zorgen, want PSV kan de laatste tijd moeilijk het net vinden. Cody Gakpo was al vertrokken naar Liverpool, terwijl Noni Madueke deze week zijn transfer naar Chelsea afrondde. Door het vertrek van Madueke schoof Simons tegen Vitesse een linie op, waardoor Til voor het eerst sinds 23 oktober weer in de basis stond.

Simons schitterde bij tijd en wijle in de eerste helft. De aanvaller bediende meerdere keren zijn medespelers, maar onder anderen De Jong en Anwar El Ghazi kwamen niet tot scoren.

Halverwege het eerste bedrijf kreeg PSV een uitgelezen mogelijkheid. Scheidsrechter Pol van Boekel gaf een strafschop na een overtreding van Mitchell Dijks op El Ghazi. De Jong ging achter de bal staan, maar schoot in de handen van Scherpen.

Tot overmaat van ramp moest De Jong even later de wedstrijd met een bebloed hoofd staken. De aanvaller kon niet verder na een duel met Melle Meulensteen.

Kjell Scherpen kreeg in blessuretijd rood na het neerhalen van Yorbe Vertessen. Foto: Pro Shots

Fout Scherpen helpt PSV

Scherpen stelde zijn ploeg na rust wel teleur. De doelman verkeek zich in minuut 48 op een schot van Til en zag de bal via de paal in het doel verdwijnen. PSV had daarna meerdere kansen om het duel in het slot te gooien, mede doordat Vitesse zocht naar de gelijkmaker en veel ruimte weggaf.

Een nieuw doelpunt kwam er niet voor PSV, waardoor de uitploeg hoop hield op een punt. De Arnhemmers produceerden een klein slotoffensief, maar doelman Walter Benítez hoefde zich nauwelijks in het zweet te werken.

In blessuretijd moest Scherpen nog het veld verlaten met een rode kaart. De doelman was bij een uitbraak van PSV te laat en haalde de doorgebroken Vertessen neer.

Eerder

Aanbevolen artikelen