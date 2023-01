NEC verlengt sterke thuisreeks met simpele overwinning tegen FC Emmen

NEC heeft zaterdag de sterke thuisreeks in de Eredivisie verlengd. De ploeg van trainer Rogier Meijer had in het Goffertstadion weinig moeite met degradatiekandidaat FC Emmen: 3-1.

Landry Dimata nam NEC bij de hand tijdens het eerste duel met Emmen op het hoogste niveau. De aanvaller mocht na twaalf minuten vanaf 11 meter aanleggen na een overtreding van Jari Vlak op Ibrahim Cissoko. Dimata hield zijn zenuwen onder bedwang: 1-0.

Na een half uur verdubbelde Dimata de marge. Elayis Tavsan ontsnapte bij een dieptebal aan de verdediging van Emmen en bracht Dimata succesvol in stelling. Scheidsrechter Joey Kooij zette in eerste instantie een streep door de goal wegens buitenspel, maar op advies van de VAR werd de treffer alsnog goedgekeurd.

Richairo Zivkovic deed vlak voor rust iets terug namens Emmen. Maar meteen na de onderbreking bracht Cissoko NEC met een stift in veilige haven, opnieuw op aangeven van Tavsan: 3-1. NEC moest het stellen zonder Oussama Tannane, die een schorsing uitzit na zijn rode kaart tegen Vitesse (0-0). Bij Emmen was spits Oussama Darfalou nog niet speelgerechtigd.

NEC is inmiddels acht thuisduels in de Eredivisie ongeslagen (twee zeges, zes remises). De Nijmegenaren staan negende op de ranglijst. Emmen blijft door de nederlaag zestiende.

