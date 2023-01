PSV gaat Fábio Silva aantrekken: 'Geen vervanger voor Gakpo of Madueke'

Trainer Ruud van Nistelrooij heeft zaterdag voorafgaand aan PSV-Vitesse bevestigd dat Fábio Silva zich gaat aansluiten bij de Eindhovense club. De aanvaller wordt waarschijnlijk de rest van het seizoen gehuurd van Wolverhampton Wanderers.

De twintigjarige Portugees is zaterdag in het Philips Stadion om het duel met Vitesse te bekijken. Zondag worden de laatste details van zijn transfer naar verluidt gladgestreken.

"Ja, hij is in het stadion. Meestal komt het dan wel goed met de transfer. Als de handtekening er staat, is het zeker", zei Van Nistelrooij in gesprek met ESPN.