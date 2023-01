Memphis maakt dag na transfer als invaller al zijn debuut voor Atlético

Memphis Depay heeft zaterdag zijn debuut gemaakt voor Atlético Madrid. De kersverse aanwinst mocht het laatste kwartier meedoen in de thuiswedstrijd tegen Real Valladolid (3-0-zege). In de Serie A won koploper Napoli van laagvlieger Salernitana.

Memphis tekende vrijdag voor 2,5 jaar bij Atlético. De Madrilenen namen de aanvaller voor 3 miljoen euro over van FC Barcelona, waar hij dit seizoen amper aan spelen toekwam.

De 28-jarige Memphis kreeg rugnummer 9 en was meteen speelgerechtigd voor het thuisduel met Real Valladolid. De 86-voudig Oranje-international begon op de bank in Wanda Metropolitano en mocht in de 75e minuut invallen voor Álvaro Morata. Hij is na Jimmy Floyd Hasselbaink, Kiki Musampa en John Heitinga de vierde Nederlander bij Atlético.

De wedstrijd was al lang en breed beslist toen Memphis in het veld kwam. De entree van de oud-PSV'er zorgde voor wat nieuwe energie bij Atlético, dat in de tweede helft vooral temporiseerde. Memphis viel op met een mooie steekpass op Yannick Carrasco, waarna hij zelf in de rebound ondanks een mooie schijnbeweging niet wist te scoren.

Atlético besliste de wedstrijd in de eerste helft in een tijdsbestek van tien minuten. Morata opende de score in de achttiende minuut, Antoine Griezmann tekende voor de 2-0 en en verdediger Mario Hermoso bepaalde de eindstand.

Atlético-trainer Diego Simeone begon tegen nummer zeventien Real Valladolid met de aanvallers Ángel Correa, Morata en Griezmann. Memphis is de vervanger van João Félix, die is verhuurd aan Chelsea.

Memphis Depay krijgt voor zijn invalbeurt nog wat laatste aanwijzingen van zijn nieuwe trainer Diego Simeone. Foto: Getty Images

Salernitana verliest na bijzondere trainerssoap

In Italië sloot Salernitana een bijzondere week af met een nieuwe nederlaag. De ploeg van basisspeler Tonny Vilhena verloor met 0-2 van koploper Napoli. Trainer Davide Nicola zat gewoon op de bank bij de thuisploeg, hoewel hij maandag nog ontslagen werd.

Nicola moest vertrekken na een 8-2-nederlaag tegen Atalanta, maar twee dagen later werd de Italiaan doodleuk weer aangenomen door Salernitana-voorzitter Danilo Iervolino. De trainerssoap zorgde niet voor een schokeffect bij de club van Vilhena. Salernitana bleef tegen Napoli voor het zevende competitieduel op rij zonder zege.

Napoli-aanvoerder Giovanni Di Lorenzo maakte in de blessuretijd van de eerste helft de openingstreffer met zijn eerste competitiegoal van het seizoen. De rechtsback schoot bij de tweede paal raak na een voorzet van André-Frank Zambo Anguissa. In de derde minuut van de tweede helft tekende Victor Osimhen voor de 0-2. De spits is met dertien goals de topscorer van de Serie A.

Napoli herstelde zich zo van de blamage in de beker. De ploeg van trainer Luciano Spalletti verloor dinsdag in de achtste finales van de Coppa Italia met een B-team na strafschoppen van Cremonese, de hekkensluiter van de Serie A.

De Napolitanen begonnen tegen Salernitana weer in de sterkste opstelling en hebben door de zege een voorsprong van twaalf punten op AC Milan. De nummer twee gaat dinsdag op bezoek bij Lazio.

Victor Osimhen was weer eens belangrijk voor Napoli. Foto: AFP

