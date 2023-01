PSV haalt Fábio Silva als eerste winterversterking, Hoever terug naar Wolves

PSV huurt spits Fábio Silva de rest van het seizoen van Wolverhampton Wanderers. De Eindhovenaren hopen de komende week ook nog een buitenspeler te verwelkomen. Ki-Jana Hoever keert terug naar 'The Wolves'.

Silva was zaterdag bij PSV-Vitesse in het Philips Stadion om zijn transfer af te ronden. De Portugees speelde het afgelopen half jaar op huurbasis bij Anderlecht. Hij scoorde elf keer in 32 wedstrijden voor de Belgische club. Eerder speelde de aanvaller in eigen land voor FC Porto.