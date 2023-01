Flekken krijgt zes goals om de oren, heldenrol Doekhi bij zege Union Berlin

Delen via E-mail

SC Freiburg heeft zaterdag een forse nederlaag geleden bij de hervatting van de Bundesliga. Doelman Mark Flekken incasseerde tegen VfL Wolfsburg zes treffers: 6-0. Danilho Doekhi bezorgde Union Berlin met twee goals de winst tegen TSG Hoffenheim: 3-1.

Freiburg keek bij rust al tegen een flinke achterstand aan. Patrick Wimmer scoorde binnen twee minuten, waarna Jonas Wind tweemaal het net vond. Bij de derde treffer van Wolfsburg was Nederlander Micky van de Ven de aangever.

Union Berlin, in februari de tegenstander van Ajax in de Europa League, klimt mede dankzij twee goals van Doekhi naar de derde plek. De oud-verdediger van Ajax en Vitesse kopte in de tweede helft twee keer raak tegen Hoffenheim: 2-1. Jamie Leweling verzorgde het slotakkoord.