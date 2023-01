Southampton-Aston Villa kort onderbroken vanwege overvliegende drone

Het Premier League-duel tussen Southampton en Aston Villa is zaterdag kort onderbroken vanwege een overvliegende drone. Het spel lag daardoor zo'n tien minuten stil.

Er is nog weinig bekend over de overvliegende drone en de eigenaar ervan. Het was het opvallendste moment in een verder weinig verheffende eerste helft tussen Southampton en Aston Villa. In de tweede helft opende Ollie Watkins de score namens Villa. Het was de enige treffer van het duel: 0-1.