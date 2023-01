PSV begint tegen Vitesse met Simons op de plek van Madueke, ook Til start

PSV begint zaterdagavond met Xavi Simons als rechtsbuiten in het thuisduel met Vitesse. De spelmaker neemt de plek in van de naar Chelsea vertrokken Noni Madueke.

Verder is PSV ongewijzigd ten opzichte van het teleurstellend verlopen duel in Sittard. Philipp Max is net als vorige week ziek en ontbreekt. De Duitser wordt op de linksbackpositie vervangen door Phillipp Mwene.

De laatste keer dat PSV punten verspeelde in vier opeenvolgende Eredivisie-wedstrijden was eind 2019. Destijds stonden de Eindhovenaren onder leiding van Mark van Bommel en werd er verloren van FC Utrecht (3-0), AZ (0-4) en Willem II (2-1) en gelijkgespeeld tegen Sparta (2-2).

In dienst van Vitesse keren trainer Phillip Cocu en verdediger Nicolas Isimat-Mirin terug in het Philips Stadion. De in Eindhoven geboren Phillip Cocu speelde verspreid over twee periodes 191 Eredivisie-wedstrijden voor PSV en was tijdens 179 Eredivisie-duels trainer. Isimat-Mirin kwam tot 93 Eredivisie-optredens in het shirt van PSV. Hij start zaterdag op de bank.