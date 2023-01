Felbegeerd toptalent Moukoko slaat interesse topclubs af en verlengt bij Dortmund

Spits Youssoufa Moukoko heeft zaterdag zijn contract bij Borussia Dortmund verlengd tot medio 2026. Het achttienjarige toptalent werd vanwege zijn aflopende verbintenis gelinkt aan een vertrek bij de Duitse topclub.

Onder meer Chelsea, Newcastle United en FC Barcelona werden in verband gebracht met Moukoko. Diverse clubs zouden uiteindelijk zijn afgehaakt vanwege twijfels over de leeftijd van de tweevoudig Duits international.

Moukoko werd officieel in 2004 geboren in Yaoundé, de hoofdstad van Kameroen. Verschillende media hebben in de loop der jaren geclaimd dat de geboorteakte van de aanvaller destijds foutief is doorgegeven. Leeftijdsfraude komt veel voor in Kameroen en ook bij Moukoko zou er gesjoemeld zijn met zijn geboortejaar.

Moukoko maakte in de jeugd van Dortmund furore door aan de lopende band te scoren en veel records op zijn naam te schrijven. Zijn prestaties en zijn volwassen voorkomen zorgden ervoor dat de discussie over zijn leeftijd op gang kwam.

Moukoko speelt al sinds 2016 bij Dortmund. Foto: Getty Images

'Ik voel me goed bij Dortmund'

"Het is geen geheim dat ik me goed voel hier", reageert Moukoko op de site van Dortmund op zijn contractverlenging. "Hier heb ik mijn eerste stappen in het profvoetbal gezet. Natuurlijk was ik gevleid door de interesse van andere clubs, maar uiteindelijk heeft mijn hart gesproken."

Trainer Edin Terzic maakt dit seizoen vaak gebruik van Moukoko. De aanvaller staat dit seizoen op zes doelpunten in veertien wedstrijden in de Bundesliga en is daarmee clubtopscorer.

Dortmund hervat zondag de Bundesliga met een thuiswedstrijd tegen FC Augsburg. De club staat zevende op de ranglijst, met tien punten achterstand op koploper Bayern München.

Eerder

Aanbevolen artikelen