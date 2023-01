Peperdure Mudryk kan Chelsea niet langs Liverpool helpen in 1000e duel Klopp

Liverpool en Chelsea hebben zaterdag de slechte reeks in de Premier League niet kunnen doorbreken. In de duizendste wedstrijd van Liverpool-manager Jürgen Klopp kwamen de twee tobbende topclubs in een rechtstreeks duel niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel.

Chelsea kreeg de beste kansen op Anfield. Na drie minuten leek Kai Havertz de score te openen, maar de videoscheidsrechter constateerde dat de Duitser buitenspel stond toen hij een rebound van een schot op de paal binnenwerkte.

Na de onderbreking was debutant Mykhailo Mudryk dicht bij de openingstreffer. De Oekraïner, die deze week voor 70 miljoen euro werd overgenomen van Shakhtar Donetsk, viel in de 55e minuut in en had niet veel later de 1-0 voor het inschieten. Zijn schot belandde in het zijnet. Mudryk maakte wel indruk met enkele acties.

Liverpool en Chelsea schieten weinig op met het gelijkspel. Liverpool won al drie competitiewedstrijden op rij niet en bezet de achtste plaats. Chelsea staat er nog slechter voor. De ploeg van de geplaagde manager Graham Potter staat tiende.

Bij Liverpool begon Cody Gakpo opvallend genoeg als spits in de basis. De Nederlander kreeg in de punt van de aanval de voorkeur boven Darwin Núñez, die op de bank begon. Ook aanvoerder Jordan Henderson, Trent Alexander-Arnold, Joël Matip en Fabinho werden gepasseerd. Gakpo werd na 82 minuten spelen gewisseld. Bij Chelsea maakte Hakim Ziyech de negentig minuten vol.

Liverpool-manager Klopp vierde met zijn duizendste wedstrijd als trainer een bijzondere mijlpaal. De Duitser is sinds oktober 2015 manager van Liverpool en won onder meer de landstitel en de Champions League met 'The Reds'. Daarvoor coachte hij Borussia Dortmund (2008-2015) en 1.FSV Mainz 05 (2001-2008).

Het Premier League-duel tussen Southampton en Aston Villa werd zaterdag onderbroken vanwege een overvliegende drone. Na tien minuten mochten beide teams het spel hervatten. In de tweede helft bepaalde Aston Villa-spits Ollie Watkins de eindstand: 1-0. Brighton, met de Nederlanders Jan Paul van Hecke en Joël Veltman, speelde zaterdag gelijk op bezoek bij Leicester City (2-2).

Uitslagen Premier League AFC Bournemouth-Nottingham Forest 1-1

Leicester City-Brighton 2-2

Southampton-Aston Villa 0-1

West Ham United-Everton 2-0

