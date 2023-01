Oranjespeelster Nouwen laat zich met oog op WK verhuren aan AC Milan

Aniek Nouwen maakt het seizoen af bij AC Milan. De verdediger van de Oranjevrouwen wordt door haar club Chelsea tot het einde van het seizoen verhuurd aan de club uit de Serie A en hoopt in Italië speelminuten te maken met het oog op het WK van komende zomer.

Nouwen speelde in november tegen Costa Rica (4-0) wel negentig minuten, in een verdediging met vijf speelsters. Op het EK van afgelopen zomer in Engeland begon ze als basisspeelster. Mede door een enkelblessure speelde ze een matig toernooi. Oranje werd in de kwartfinales uitgeschakeld door Frankrijk.

In Milaan hoopt Nouwen zich richting het WK van komende zomer in Australië en Nieuw-Zeeland in de basis van Oranje te knokken. Nederland is in de groepsfase gekoppeld aan wereldkampioen Verenigde Staten, Vietnam en een van de winnaars van de play-offs (Portugal, Kameroen of Thailand). Het toernooi gaat voor Oranje op 23 juli van start.