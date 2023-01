Blind ziet vanaf de bank hoe Bayern gelijkspeelt in topper tegen RB Leipzig

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Bij de hervatting van de Bundesliga is de topper tussen nummer drie RB Leipzig en koploper Bayern München vrijdag in 1-1 geëindigd. Bij de bezoekers bleef winteraanwinst Daley Blind de hele wedstrijd op de bank.

Na een half uur dacht Leon Goretzka voor 0-1 te zorgen, maar de VAR stak daar een stokje voor: ploeggenoot Matthijs de Ligt stond buitenspel. Zeven minuten later pakte Bayern alsnog de leiding dankzij een doelpunt van dichtbij van Eric Maxim Choupo-Moting.

Vroeg in de tweede helft kwam Leipzig op 1-1 via Marcel Halstenberg, die vanaf ongeveer dezelfde plek als Choupo-Moting trefzeker was. Hij passeerde Bayern-keeper Yann Sommer, die deze week overkwam van Borussia Mönchengladbach en debuteerde.