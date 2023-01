PEC steviger aan kop na prachtgoal, Hyballa ziet NAC winnen na droomstart

PEC Zwolle heeft vrijdag de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie verstevigd. De Overijsselse ploeg was mede door een prachtgoal met 2-0 te sterk voor VVV-Venlo. NAC Breda won onder toeziend oog van de nieuwe trainer Peter Hyballa met 1-2 bij TOP Oss dankzij een razendsnelle treffer.

PEC had het behoorlijk lastig met VVV en opende pas een kwartier voor tijd de score via Davy van den Berg, maar dat gebeurde wel op schitterende wijze. De middenvelder scoorde met een volley na een schitterende hakbal van Apostolos Vellios. Vijf minuten later verdubbelde Lennart Thy de marge.

Herrmann trad in de voetsporen van Rudy Metz (in 1982 namens FC Volendam), Geert den Ouden (in 2000 voor Excelsior), Hilmi Mihci (in 2001 als speler van FC Den Bosch) en Loïc Loval (in 2005 namens De Graafschap). Het snelste doelpunt ooit in het Nederlands betaald voetbal werd gemaakt door Kees van Ierssel, die in 1968 al na zeven seconden scoorde voor Baronie.