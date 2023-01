Excelsior verslaat Volendam in eerste onderlinge Eredivisie-wedstrijd sinds 1985

Excelsior heeft vrijdag tegen FC Volendam verdiend de zesde overwinning van het Eredivisie-seizoen geboekt: 2-0. De clubs troffen elkaar voor het sinds 25 mei 1985 op het hoogste niveau.

Excelsior was vrijwel continu de betere én gevaarlijkste ploeg. Zo was het na de 1-0 een wonder dat linksbuiten Couhaib Driouech van heel dichtbij de paal raakte in plaats van scoorde. Na rust lieten aanvankelijk ook Reda Kharchouch en Siebe Horemans na het duel te beslissen.