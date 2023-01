Tiental Ajax Vrouwen ontsnapt aan puntenverlies bij hervatting Eredivisie

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De vrouwen van Ajax hebben vrijdag een moeizame zege geboekt bij de hervatting van de Vrouwen Eredivisie. De ploeg van coach Suzanne Bakker won op De Toekomst met 3-2 van ADO Den Haag.

Zeven minuten voor rust zorgde Liz Rijsbergen voor de gelijkmaker na een fout in de verdediging van Ajax. De thuisploeg herstelde zich snel en kwam twee minuten later weer op voorsprong via Tiny Hoekstra.