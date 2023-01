NAC Breda-spits Herrmann evenaart snelste doelpunt ooit in Eerste Divisie

NAC Breda-spits Charles-Jesaja Herrmann (links op de foto) heeft vrijdag het record van het snelste doelpunt ooit in de Eerste Divisie geëvenaard. De Duitser zette zijn ploeg al na acht seconden op voorsprong bij TOP Oss.

Met zijn razendsnelle goal treedt Herrmann in de voetsporen van Rudy Metz (in 1982 namens FC Volendam), Geert den Ouden (in 2000 voor Excelsior), Hilmi Mihci (in 2001 als speler van FC Den Bosch) en Loïc Loval (in 2005 namens De Graafschap). Ook zij scoorden na acht tellen in de Eerste Divisie.