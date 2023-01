Simeone geeft Memphis direct vertrouwen: 'Hij doet me denken aan Diego Costa'

Diego Simeone heeft hoge verwachtingen van Memphis Depay bij Atlético Madrid. De Argentijnse coach vergeleek de Oranje-international vrijdag tijdens zijn presentatie bij de Spaanse club al met Diego Costa.

"Hij moet weer de speler worden die hij bij Olympique Lyonnais was", zei Simeone tijdens de presentatie van Memphis. "Daar liet hij zijn beste vorm zien. Dan kan hij ons geven wat we zoeken."

De 28-jarige Memphis verruilde FC Barcelona vrijdag voor 3 miljoen euro definitief voor Atlético Madrid. Hij tekende een contract voor 2,5 jaar bij de huidige nummer vier van La Liga.

Bij Atlético gaat Memphis met rugnummer negen spelen, waarmee hij in een rijtje met onder anderen Luis Suárez en Radamel Falcao komt. Simeone vergeleek hem vrijdag met iemand anders. "Hij doet me denken aan Diego Costa. Een spits die aan de zijkant begon, maar centraal kwam te spelen omdat hij explosief en sterk was."

'Hij was al enthousiast over mij toen ik voor Lyon speelde'

Memphis voelde zelf ook meteen vertrouwen van zijn nieuwe coach. "Simeone kent mij goed uit mijn periode bij Barcelona, maar ook al uit de tijd bij Lyon", zei Depay. "Hij was al enthousiast over mij toen ik in Frankrijk voetbalde. Zijn bedoeling is dat ik weer ga spelen in de vorm die ik daar toen had."

De aanvaller zei blij te zijn met de kennismaking met de Argentijn. "Mijn eerste dag hier was intens, maar de trainer wilde meteen weten hoe ik me voelde en wat hij voor me kon doen."

"Hij helpt me om me zo snel mogelijk aan te passen, zodat ik me hier thuis ga voelen. En ik ben blij hier te zijn. Hopelijk kan ik snel op het veld laten zien wat ik waard ben", vertelde de aanvaller, die het bij Barcelona onder trainer Xavi vooral met invalbeurten moest doen.

Memphis trainde donderdag al mee bij Atlético, dat zaterdag in La Liga in actie komt tegen Real Valladolid. Mogelijk is hij dan nog niet speelgerechtigd. Wellicht maakt de spits volgende week zijn debuut tegen stadgenoot Real Madrid. Dan spelen de twee rivalen tegen elkaar in de Copa del Rey.

