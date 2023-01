Van aanranding verdachte Dani Alves moet vonnis in gevangenis afwachten

Dani Alves moet in afwachting van het onderzoek naar vermeende aanranding in de gevangenis blijven, zo heeft een rechter in Barcelona vrijdag bepaald. De oud-speler van FC Barcelona werd eerder op de dag in hechtenis genomen.

Alves werd vrijdag gearresteerd op verdenking van aanranding van een vrouw in december in een nachtclub in Barcelona. De vleugelverdediger was naar het politiebureau gekomen om een verklaring af te leggen.

De rechtbank in Barcelona oordeelde later op de dag dat Alves niet op borgtocht vrijkomt en in de gevangenis moet wachten op de definitieve uitspraak in de zaak. Het is vooralsnog onduidelijk wanneer die uitspraak wordt gedaan.

Alves zou de vrouw tijdens het dansen in de nachtclub hebben betast. Later zou hij zich tegenover dezelfde vrouw op het toilet ook schuldig hebben gemaakt aan seksueel wangedrag.

De 39-jarige Alves was vorige maand met Brazilië actief op het WK voetbal in Qatar. Hij bracht zijn aantal interlands daar op 126, waarmee hij op de eeuwige ranglijst alleen landgenoten Cafú (143) en Roberto Carlos (127) voor zich heeft.

Alves kwam in clubverband twee keer uit voor FC Barcelona. Hij droeg ook de shirts van Sevilla, Juventus en Paris Saint-Germain en staat momenteel onder contract bij het Mexicaanse UNAM Pumas. In totaal pakte hij 44 prijzen; geen voetballer deed hem dat na.

Eerder

Aanbevolen artikelen