Arsenal haalt met Trossard eerste winterse versterking na mislopen Mudryk

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Arsenal heeft zich vrijdag versterkt met Leandro Trossard. 'The Gunners' nemen de Belgische vleugelaanvaller over van Brighton & Hove Albion.

Met de transfer van de 28-jarige Trossard is naar verluidt zo'n 30 miljoen euro gemoeid. De 24-voudig international tekent een meerjarig contract in Londen.

Trossard is de eerste winterse versterking voor Arsenal. De Londenaren waren hard op zoek naar een vleugelaanvaller, nadat ze er niet in waren geslaagd Mikhaylo Mudryk vast te leggen. De Oekraïner maakte op het laatste moment de overstap naar Chelsea.

Trossard speelde sinds de zomer van 2019 voor Brighton, dat hem overnam van KRC Genk. Bij 'The Seagulls' werd hij vorige week uit de selectie gezet door trainer Roberto De Zerbi, nadat hij tijdens een training van het veld was gelopen.

In vier seizoenen voor Brighton speelde Trossard 122 officiële wedstrijden, waarin hij 25 keer scoorde. Het afgelopen half jaar was hij in zestien competitieduels goed voor zeven treffers en drie assists.