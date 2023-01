Schreuder durft Berghuis op te stellen in De Kuip: 'Hij voelt zich goed'

Alfred Schreuder heeft zondag tegen Feyenoord weer de beschikking over Steven Berghuis, Steven Bergwijn en Mohammed Kudus. De trainer van Ajax is niet van plan Berghuis op de bank te zetten om een felle reactie van het thuispubliek te voorkomen.

Berghuis keert zondag voor het eerst terug in De Kuip sinds zijn transfer naar Ajax in 2021. De overstap maakte veel los bij de aanhang van Feyenoord. De club hangt zondag netten rond het veld om te voorkomen dat fans spullen op het veld gooien, bijvoorbeeld richting Berghuis.

"Berghuis is fit genoeg om te starten, net als Bergwijn en Kudus", zei Schreuder vrijdag op de persconferentie. Het trio was de afgelopen periode ziek. "Ze hebben een goede trainingsweek achter de rug."

"Het publiek speelt geen rol bij mijn beslissingen. Ik heb met Steven gesproken. Ik was benieuwd hoe hij zich voelde. Ik heb ook gevraagd hoe hij naar de wedstrijd tegen Feyenoord kijkt. Hij is fit en voelt zich goed. Dat zijn belangrijke gesprekken."

Blind en Schreuder kregen in de rust bij het duel met RKC Waalwijk in oktober ruzie. Daarna zat de Oranje-international steeds vaker op de bank. "Laat ik duidelijk zijn, ik twijfel er niet aan dat het persoonlijk werd na RKC. Ik ben ervan overtuigd", zei Blind.

"Wat ik daarover wil zeggen: dat hoofdstuk is afgesloten", reageerde Schreuder. "Ik wil me niet meer over deze dingen uitlaten. De volledige focus ligt op de Klassieker. Ik wil praten over de spelers die we wél hebben."

Schreuder wilde ook niet aangeven of de sfeer bij Ajax beter is geworden na het vertrek van Blind. "Of de kleedkamer vrolijker is geworden? Er is meer perspectief als jongens weggaan. Dat is altijd goed."