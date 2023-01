Sneeuwval gooit roet in eten: meerdere voetbalduels afgelast

Vanwege de winterse omstandigheden zijn vrijdag meerdere voetbalduels afgelast. De wedstrijden Willem II-FC Eindhoven en MVV-Heracles Almelo in de Keuken Kampioen Divisie zijn van het programma gehaald. Ook de wedstrijden Fortuna Sittard-PEC Zwolle en VV Alkmaar-sc Heerenveen in de Eredivisie Vrouwen gaan niet door.

Vanwege de sneeuwval zijn de velden van het Koning Willem II Stadion in Tilburg en De Geusselt in Maastricht onbespeelbaar, liet KNVB weten. De Tilburgse club vreest ook dat de weersomstandigheden kunnen leiden tot verkeersproblemen rond het stadion.

MVV meldde dat de "winterse omstandigheden" in De Geusselt veilig spelen in de weg staan. Om die reden is de wedstrijd tegen Heracles geschrapt. Wanneer de wedstrijd wordt ingehaald, is nog niet bekend. Hetzelfde geldt voor het veld van het Fortuna Sittard Stadion, waar de Fortuna Vrouwen het zouden opnemen tegen PEC Zwolle.