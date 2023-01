Slot doet richting veelbesproken rentree Berghuis in De Kuip oproep aan fans

Feyenoord-trainer Arne Slot hoopt dat de aandacht van de fans zich zondag in De Klassieker niet richt op Steven Berghuis, maar op het aanmoedigen van de eigen ploeg. De Oranje-international maakte in 2021 de veelbesproken overstap van Feyenoord naar Ajax.

Vorig seizoen maakte Berghuis als Ajacied zijn rentree in De Kuip, maar toen zaten er wegens de coronarestricies geen toeschouwers in het onderkomen van Feyenoord. Zondag is dat uiteraard wel het geval.

"We hebben de steun van de fans keihard nodig, dan kunnen we vrij ver komen. Het is ontzettend zonde als de aandacht naar de tegenstander zou gaan. Dan zou de eigen ploeg tekort worden gedaan", vertelde Slot vrijdag tijdens het persmoment in De Kuip. "Ik hoop, voor Steven en de spelers aan wie ik nu leiding geef, dat de steun vóór ons zal zijn. En niet tégen iemand."