Feyenoord-trainer Slot heeft nog steeds hoge pet op van worstelend Ajax

Feyenoord leeft met hoop en bescheidenheid toe naar De Klassieker van zondag tegen Ajax, zo vertelde trainer Arne Slot van de Rotterdammers vrijdag tijdens zijn persmoment. De koploper zou zondag met een zege in De Kuip extreem goede zaken doen in de titelstrijd.

"De hoop is er altijd wel, ook omdat we niet elk jaar De Klassieker winnen", vertelde Slot vrijdag. "Maar naast hoop is er ook geloof."

"Tegen NEC was het ongelooflijk dat ze in de eerste helft niet ruimer voor kwamen te staan. En tegen FC Twente speelde Ajax lang met tien man. We hadden vandaag de wedstrijdbespreking en als je dan ziet hoeveel goede spelers ze hebben...."

Positief nieuws voor Feyenoord is dat Quinten Timber, die in de winterstop een voetblessure opliep, zondag waarschijnlijk weer inzetbaar is. "Hij is verder dan we gehoopt hadden, hij doet weer mee aan delen van de training. We hebben het er later over of hij zondag kan halen. Hij gaat sowieso niet starten."