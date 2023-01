Juventus krijgt liefst vijftien punten aftrek wegens grootschalige fraudezaak

Juventus heeft vrijdag liefst vijftien punten in mindering gekregen wegens de grootschalige fraudezaak waarbij de Italiaanse topclub betrokken is. Eerder op de dag had de aanklager van de Italiaanse voetbalbond nog negen punten aftrek geëist.

Juventus en enkele andere Italiaanse clubs zouden in de afgelopen jaren gesjoemeld hebben met de boekhouding. Er zou bij Juventus voor in totaal zo'n 115 miljoen euro aan fraude zijn gepleegd rond transfers en salarissen.

Zo zou 'De Oude Dame' in de afgelopen jaren niet eerlijk zijn geweest over transferwaarden van spelers. Daarnaast zouden spelers met zwart geld zijn uitbetaald in de eerste maanden van de coronacrisis, terwijl er was gemeld dat ze vier maanden aan salaris hadden ingeleverd.

Juventus gaat nog wel in beroep tegen de vijftien punten in mindering. De club is door de straf teruggevallen van de derde naar de tiende plek in de Serie A. Plaatsing voor Europees voetbal lijkt daarmee onmogelijk.

Paratici, Agnelli en Nedved geschorst

Technisch directeur Fabio Paratici, voorzitter Andrea Agnelli, vicevoorzitter en oud-speler Pavel Nedved en CEO Maurizio Arrivabene stapten in november al op vanwege het onderzoek naar financiële misstanden. Maar ze ontkwamen individueel niet aan een straf.

Paratici kreeg vrijdagavond een schorsing van 2,5 jaar, terwijl Agnelli twee jaar lang geen functie mag uitvoeren in het voetbal. Oud-topspeler Nedved kreeg een schorsing van acht maanden opgelegd.

Ook de UEFA is bezig met een onderzoek naar mogelijke schending van de regels door Juventus. Eerder trof de Europese bond een schikking met de club van 3,5 miljoen euro. "Als er nieuwe feiten aan het licht komen, kan de UEFA de overeenkomst beëindigen en disciplinaire maatregelen opleggen", meldde de UEFA onlangs.

